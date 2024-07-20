Генштаб: За сутки 135 столкновений, уничтожена вертолетная площадка врага

На фронте за прошедшие сутки, 19 июля, произошло 135 боевых столкновений с российскими войсками, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Торецком направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 08:00 субботы, 20 июля.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 УАБов.

Кроме этого, россияне совершили более 4500 обстрелов, из них 151 – из реактивных систем залпового огня.

Российские захватчики наносили авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области.

Армия РФ атаковала Торецк, Северное, Щербаковку, Бересток, Железное, Новоселовку Первую, Александрополь, Тимофеевку, Волчее, Гродовку Донецкой области, а также Лобковое, Каменское, Малую Токмачку и Новоданиловку Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также поразили радиоэлектронную станцию борьбы, зенитно-ракетный комплекс «Оса» и вертолетную площадку.

По информации Генштаба, на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 10 атак россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 16 раз недалеко от Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего было 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении россияне атаковали девять раз в районах Часового Яра, Клещиевки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении российская армия совершила 19 атак неподалеку от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка, Нудное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить подразделения Сил обороны из занимаемых рубежей.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковеевки и Константиновки, где войска РФ пытались прорвать оборону.

На Времивском направлении захватчики совершили один штурм недалеко от Водяного.

На Ореховском направлении войска РФ и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Роботиного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении было шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружены.