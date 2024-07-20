В ВО Свобода считают, что за убийством Ирины Фарион стоит Москва
Всеукраинское объединение Свобода отреагировала на убийство члена партии и языковеда Ирины Фарион, отметив, что оно было совершено по приказу Москвы, сообщает Новое время.
«Это преступление выгодно Московии и без сомнения совершено ею. Это их изначальная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок», — говорится в заявлении политической силы.
Авторы заявления считают, что преступление стало возможным, поскольку за два с половиной года с начала полномасштабного вторжения не было проведено «коренной очистки власти».
«Наоборот — вражеская агентура и их пособники до сих пор свободно чувствуют себя в Украине», — утверждают в партии.
В заявлении также отмечается, что правоохранители должны найти и наказать исполнителя этого преступления. В то же время украинская власть должна открыто назвать заказчика.
«Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одежды она не наряжалась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную способность», — добавили в ВО Свобода.