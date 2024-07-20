У Трампа потребуют отставки Байдена, в случае снятия его кандидатуры по состоянию здоровья

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки, сообщает Европейская правда.

Джей Ди Вэнс на фоне слухов о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах под нарастающим давлением однопартийцев, заявил, что из тех же соображений следует ставить вопрос о способности Джо Байдена дальше выполнять обязанности президента.