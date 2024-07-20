Россия продолжает проводить наступательные операции на нескольких участках фронта в Донецкой области, продвигается в Покровск и Нью-Йорк. Об этом заявило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, сообщает Укринформ.

По данным разведки, по всей вероятности, Авдеевское и Покровское направления остаются основным местом, где войска РФ сосредотачивают свои усилия и, соответственно, наблюдается самая высокая оперативная активность врага в течение последнего месяца.

Они отчитываются, что русские войска продолжают захватывать территорию к северу и западу от города Очеретино, продвигаясь в направлении города Покровск.

Как отмечается, в районе Авдеевка - Покровск Россия совершила незначительное продвижение в город Нью-Йорк - хорошо укрепленный участок фронта и последнюю точку на линии разграничения, которая существовала до 2022 года.

Вблизи города Часов Яр значительных изменений в территориальном контроле не произошло.