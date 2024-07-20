Оккупанты увеличивают мощность порта Мариуполя, чтобы вывозить украденное

С начала года объем перевалки грузов, которые российские оккупанты откровенно воруют с временно оккупированных территорий Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 000 тонн. Со ссылкой на Центр нацсопротивления, сообщает Лига.Бизнес.

Россияне похитили и вывезли уже 84,2 тыс. тонн украинской сельхозпродукции.

"Фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта РОА сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн" , – информирует нацсопротивление.

Враг продолжает "демилитаризацию Украины" и продолжает вывозить из Украины "прежде всего хлеб и оборудование разграбленных когда-то крупнейших промышленных гигантов Европы вроде Авдеевского коксохима или Мариупольской Азовстали", добавили в Центре.

В прошлом году захватчики вывезли с временно оккупированных территорий Украины около 5 миллионов тонн украинского зерна.