В Правительстве сообщили о ситуации с энергетикой после сегодняшней вражеской атаки

В трех областях в результате обстрелов этой ночью горели подстанции﻿. Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Деловая столица.

Ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых территориях. Часто под обстрелы подвергаются подстанции, линии системы передачи электроэнергии.

За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

На сегодняшний день запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

"Главная причина ограничений поставок электроэнергии — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак. Утрачено 9 ГВт генерирующих мощностей" , — говорят в Минэнергетики.

Последствия обстрелов: