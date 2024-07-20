В Украину прибыл с визитом госсекретарь Ватикана

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Паролин находится в Украине с визитом, целью которого является предоставление украинской святыне - Всеукраинского санктуария Пречистой Девы Марии в Бердичеве - статуса малой базилики и выражения того внимания, которое Папа Римский Франциск уделяет ситуации в Украине. Со ссылкой на Vatican News, сообщает Укринформ.

Первая остановка папского легата была во Львове вечером 19 июля, где кардинал Паролин встретился с иерархами Римско-католической церкви в Украине и представителями местных властей.

Рассказывая об ожиданиях от путешествия в Украину, госсекретарь Святого Престола сказал: «Причина визита связана с празднованиями в Марийском санктуарии в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов поднести святыню к статусу малой базилики. Итак, первой причиной будет именно разделить с верующими это празднование и эту молитву, которая, естественно, будет прежде всего молитвой о мире. Это будет единогласная молитва, вознесенная к Матери Божьей, чтобы Она наконец-то дарила мир стране, которую Святейший Отец всегда определяет как «мученическую», «мученическую Украину». И, конечно, эта возможность также дает мне возможность встретиться с властями страны».

По словам кардинала, после празднований в воскресенье, 21 июля, он планирует встретиться с представителями украинских властей, с Президентом Владимиром Зеленским.

«И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможны перспективы мира» , – заметил кардинал Паролин.

Папский посланник также отметил, что этот визит является еще одним выражением того внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине, а также его больших надежд на мир: «С самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке (в Швейцарии – ред.), когда проходила мирная конференция (Саммит мира – ред.). Поэтому близость, молитва и надежда на то, что можно найти способы поскорее положить конец этой войне».

После посещения Львова Госсекретарь Святого Престола кардинал Паролин отправился в Киев.