Нацбанк выведет из обращения одну из банкнот старого образца и заменит ее новой

Национальный банк с 1 августа начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (т.е. старого образца). Это делается с целью постепенной их замены банкнотами образца 2014 и последующих лет выпуска, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен" , - говорится в сообщении.

Однако банкноты номиналом в 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать, добавили в пресс-службе.

Как отметили в НБУ, главная цель такого решения - повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить замена

С 1 августа 2024 года НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

"В то же время замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена" , - говорится в сообщении.

Замена старых банкнот и монет

НБУ постепенно заменяет в обращении банкноты предыдущих лет более современными. В будущем, после завершения всех процессов оптимизации, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения.

В частности, с 1 октября 2020 года продолжается изъятие из обращения банкнот номиналами 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и с 1 января 2023 года - 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и их замена на обращение. 2, 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20, 50,100, 200, 500 и 1 000 гривен образца 2014 и последующих лет выпуска.