Житель Одесщины убежал от мобилизации из Украины и попал в ряды российских войск

Житель Одесской области Артур Ян скрылся от мобилизации из Украины и попал в ряды российских оккупационных войск, сообщает Деловая столица.

Видео с рассказом мужчины обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Журналист отмечает, что Ян — 34-летний житель поселка Березино Тарутинского района — боялся воевать, поэтому решил, что сможет избежать этого в России.

Там у него жил брат. Артур Ян заплатил $6 тыс., чтобы через Молдову добраться в страну-агрессор. Правда, до брата так и не доехал, потому что они поссорились. Жил у знакомого в Псковской области, затем в Нижнем Новгороде. Жилья и работы не было, поэтому украинец подписал контракт с российской армией. Он стал штурмовиком 154-го танкового полка.

Когда Артур осознал, что теперь является оккупантом, он пошел к украинским позициям и сдался.