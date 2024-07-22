FT: Неизвестные компании помогают России расширять теневой газовый флот

Новые неизвестные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ, что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "темный флот" танкеров для перевозки газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Инсайдеры судоходной отрасли сообщают, что ряд ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение последнего года быстро приобрела суда для транспортировки СПГ, что привело к росту цен на рынке, особенно на старые корабли.

Эта волна закупок напоминает, как Москва создала темный флот танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ как центр энергетической торговли.

Хотя продажи российского СПГ менее пострадали от западных санкций, чем нефть, Москва готовится к возможному ужесточению ограничений. По данным консалтинговой компании Windward, со второго квартала 2023 года более 50 судов для транспортировки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, тогда как ранее такие транзакции были редкими.

Группа отслеживания судов Kpler сообщает, что эти изменения на рынке танкеров для СПГ указывают на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами. Некоторые группы, базирующиеся в Дубае, имеют непрозрачную структуру собственности, подобную тем, что управляют московским темным флотом нефтяных танкеров.

Некоторые из новоприобретенных судов для СПГ теперь курсируют по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. По данным Kpler, одно судно загружало СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не попал под санкции.

СПГ приобрел важное значение для российской экономики в условиях войны, обеспечивая ценные доходы после потери трубопроводных экспортов в Европу с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Хотя ЕС и Азия, крупные рынки для российского СПГ, воздерживаются от введения запрета на импорт, чтобы избежать дестабилизации глобального рынка газа, Запад начал принимать меры для ограничения торговли.

В июне ЕС одобрил ограничения, запрещающие перегрузку российского СПГ с больших ледокольных судов на меньшие суда в портах ЕС, что значительно ограничивает возможности России для глобального распределения газа.

Напомним:

Россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа.

Три танкера, которые недавно попали под санкции Великобритании, собрались в Балтийском море. Два из них готовятся загрузить нефть в российских портах Приморск и Усть-Луга.

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд.