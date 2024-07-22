Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга

Стоимость украинских еврооблигаций, которые торгуются на западных биржах, выросла на 13-20% после новостей о том, что правительство достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствует данные платформы Bloomberg, которые ЭП предоставил аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Цены на украинские евробонды. Bloomberg/Предоставлено Михаилом Демкивым

Так, на 12:00 по киевскому времени облигации в евро с погашением в 2028 году выросли на 17.55%, до 32,60% от номинальной стоимости, в 2032 году - на 20,45%, до 30,71%.

Облигации в долларах с погашением в 2024 году подорожали на 14,49%, до 36,18%. С погашением в 2025 году - на 16,96%, до 36,67%.

Больше всего прибавили к номинальной стоимости "длинные" бумаги с погашением в 2031 и 2035 году - плюс 18,88% и 19,77% соответственно.

В противовес евробондам, варранты отреагировали незначительным ростом на 5,8% - эти бумаги не включены в соглашение о реструктуризации. В августе Украина должна заплатить $210 миллионов владельцам ВВП-варрантов.

Справка. Варант - это производная ценная бумага (дериватив), то есть биржевой контракт.

Стандартные варранты широко используют на фондовом рынке. Эти инструменты дают право их владельцу купить акции компании по заранее оговоренной цене в будущем.

В сфере государственного долга в варранты вкладывают несколько иной смысл. Они являются гарантиями правительства страны, предусматривающие выплаты владельцу этих инструментов в зависимости от определенных показателей национальной экономики.

Варранты в Украине были выпущены в 2015 году, они привязаны к росту валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Напомним:

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Некоторые держатели ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов в реструктуризации суверенного долга.

По мнениям экономистов, даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.

Ранее сообщалось, что у Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.