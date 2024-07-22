ОГА: "Скорые" Киевщины получили системы Starlink для бесперебойной связи

Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передали 10 спутниковых систем Starlink, сообщает Экономическая правда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Согласно сообщению, их приобрел один из благотворительных фондов.

"Благодаря этому станции скорой и бригады экстренной помощи будут с бесперебойным интернетом. Медики будут получать вызовы и оперативно на них реагировать" , - написал Кравченко.

Он также добавил, что длительное отсутствие электроэнергии значительно усложнило работу медиков.

Напомним:

Правительство Польши продолжит оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.