"Охматдет" объявил тендер на восстановление больницы после ракетного удара

Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" объявил тендер на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, которая пострадала в результате российской ракетной атаки 8 июля, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте "Охматдета".

"Ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше" , - говорится в сообщении.

Проект будет реализовываться по модели "Проектируй-строй", то есть подрядчик должен спроектировать и выполнить строительные работы.

Победитель тендера будет иметь десять дней на разработку и утверждение графика работ, а после подписания договора - 45 календарных дней на установку окон и внутренний ремонт помещений и пять месяцев на выполнение фасадных работ.

Гарантия выполненных работ - 10 лет.

Напомним:

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть погибшие и пострадавшие.