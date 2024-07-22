Гаррис обсудила с возможными кандидатами должность вице-президента

Вице-президент США Камала Гаррис, подтвердившая намерение баллотироваться на пост президента, провела телефонные разговоры с тремя потенциальными кандидатами на должность вице-президента. Об этом пишет WSJ, сообщает Корреспондент.

Гаррис отдельно пообщалась с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, Северной Каролиной Роем Купером и Кентукки – Эндрю Беширом.

Шапиро и Купер, публично поддержавшие кандидатуру Гаррис на президентских выборах, возглавляют важные для выборов штаты, где всегда идет ожесточенная борьба. Они также являлись союзниками Джо Байдена в его предыдущих кампаниях.

В свою очередь Бешир приветствовал решение Байдена снять кандидатуру, однако не уточнил, поддерживает ли он Гаррис как его преемницу.