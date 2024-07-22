В Киевсовете заявили, что "город заставил застройщика восстановить" усадьбу Зеленских

Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил: его представитель сделал заявление на камеру.﻿ Об этом написал сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, сообщает Деловая столица.

"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только после горячей дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил громаду и власть города, что за свой счет восстановит здание" , – отметил он.

Чтобы эти слова не остались словами, фракция "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между собственником, департаментом культурного наследия и представителями общины, написал Белоцерковец. Именно под контролем громады владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором оно находилось до этого.