Минист обороны Италии считает, что мирный план Трампа создаст проблемы Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его мирный план по войне в Украине может создать проблемы для Киева. Об этом пишет Fatto Quotidiano, сообщает Зеркало недели.

"Я считаю, что он изменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой" , - отметил политик.

По его словам, если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего. Такой подход Трампа, говорит Крозетто, будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.