Минист обороны Италии считает, что мирный план Трампа создаст проблемы Украине
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его мирный план по войне в Украине может создать проблемы для Киева. Об этом пишет Fatto Quotidiano, сообщает Зеркало недели.
"Я считаю, что он изменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой", - отметил политик.
По его словам, если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего. Такой подход Трампа, говорит Крозетто, будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.
"Столкнувшись с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость - это нечто другое", - добавил он.