Энергетики сообщили, как будут выключать свет во вторник

В Украине, во вторник, 23 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Во второй половине дня ограничения увеличатся.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Завтра, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток" , - говорится в сообщении.

При этом с 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

В другие часы суток будут действовать две очереди отключений.