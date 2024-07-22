Судья ОАСК, у которой нашли гражданство РФ, готовится к отставке

Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила гражданство России, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке, сообщает Радио Свобода.

Этот вопрос стоит в повестке дня на сайте Высшего совета правосудия на 23 июля.

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи. За 2023 год Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен зарплаты.

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что судья Литвинова получила российское гражданство в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Сама Литвинова отрицала наличие гражданства Российской Федерации, назвав информацию журналистов "провокацией".

Впоследствии Литвинова пожаловалась в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева - заявила о "вмешательстве в ее деятельность как судьи".

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