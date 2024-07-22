Журналисты узнали, что "слуга" Жупанин пропускает заседания ВР из-за "обучения" в Лондоне

Журналисты Bihus.Info выяснили, что народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин во время полномасштабной войны регулярно выезжает за границу, в частности, на обучение в Лондонскую школу бизнеса.﻿﻿ Об этом говорится в материале Bihus.Info, сообщает Украинская правда.

Журналисты выяснили, что когда в Верховной Раде проходили пленарные заседания 18-20 июня, Андрей Жупанин отсутствовал.

Возможное объяснение отсутствия нардепа журналисты нашли в его декларации. В 2022 году он поступил на обучение в Лондонскую школу бизнеса. Даже получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения в 2023 году.

Также в комментарии изданию Think Лондонской школы бизнеса в апреле 2023 года Андрей Жупанин заявил, что раз в месяц тратит 54 часа на дорогу, чтобы 48 часов побыть в столице Великобритании на учебе.

Журналистам Bihus.Info политик подтвердил, что последний раз был в Лондоне 8-16 июня. Ездил туда вроде бы по приглашению депутатов парламента Великобритании – Карен Брэдли и Алекса Собела, впрочем на страницах упомянутых депутатов в этот период были только встречи с их избирателями и политические агитации и никакого упоминания о мероприятиях, где мог бы находиться Жупанин. Нардеп тоже затруднился подтвердить, что виделся с ними или проводил дипломатические переговоры.

Сразу после окончания командировки с 17 июня Жупанин ушел в отпуск. Этим он объяснил свое отсутствие на заседаниях Верховной Рады. Нардеп не ответил на вопрос о продолжительности и месте ее проведения. Однако признал, что посвятил свободное время учебе.

В то же время супруга Жупанина – Богдана в дни отсутствия мужа на работе выкладывала с ним фото в соцсетях, как идентифицировали журналисты – именно из Лондона. Впоследствии сообщение удалили.

Напомним, что по решению СНБО от января 2023 года, госслужащие не имеют права покидать Украину по негосударственным делам.