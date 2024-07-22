Трамп "будет демонстрировать силу" для завершения войны в Украине - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что кандидат в президенты Дональд Трамп способен выполнить свое обещание о завершении войны, которую РФ развязала против Украины, за 24 часа. Он якобы будет выдвигать угрозы «противникам», сообщает Новое время.
В эфире ABC News Джонсон заявил, что Трамп «будет демонстрировать силу», и именно поэтому у него получится завершить войну.
По мнению Джонсона, во время президентства Джо Байдена силу не демонстрировали, а «все было с точностью до наоборот».
Спикер добавил, что он поддерживает такой «мир через силу», который якобы предлагает Трамп.
На вопрос журналистов о том, как экс-президенту США удастся закончить войну в течение 24 часов, о чем тот ранее неоднократно заявлял, Джонсон прямо не ответил.
«Президент Трамп имеет возможность ответить на телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам по всему миру, к которым они прислушиваются, потому что в какой-то степени боятся его. В этом есть реальная ценность», — заявил он.