Генштаб: за сутки 133 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Краматорском направлениях

В течение 22 июля на фронте произошло 133 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины о ситуации на 22:00 понедельника, 22 июля.

"В общей сложности с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 УАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициях наших войск и населенных пунктах" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы в районах Берестового и Глушковки. Украинские защитники отбили две атаки, еще шесть - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали украинские позиции недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Шесть атак - отбиты, четыре - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отразили шесть вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. В настоящее время продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского. Ситуация под контролем.

На Краматорском направлении противник активизировался, совершив 28 наступательных действий возле Часового Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны отразили 21 атаку, еще семь – продолжаются.

Противник несет значительные потери - украинские воины обезвредили 183 оккупанта, из них 66 - безвозвратно. Также уничтожили одну БМП, БМ-21 "Град", миномет, противотанковую пушку МТ-12, склад боеприпасов и две единицы автотранспорта. К тому же повредили гаубицу «Мста-Б», два миномета, противотанковую пушку МТ-12 и три единицы автотранспорта.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Четырнадцать боев – завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 38 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны отразили 29 атак, девять – еще продолжаются.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 176 оккупантов, 69 из них - безвозвратно. Также уничтожены гранатомет «АГС-17» и пять единиц автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк и гаубица Д-30.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Десять атак - отбиты, еще три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.