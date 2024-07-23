Силы обороны уничтожили еще 1 220 российских солдат, 57 артсистем и 20 ББМ
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 220 российских солдат, 57 артиллерийских систем и 20 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 568 980 (+1 220) человек,
- танков – 8 288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 16 000 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 15 694 (+57) ед,
- РСЗО – 1 125 (+2) ед,
- средств ПВО – 901 (+1) ед,
- самолетов – 362 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 511 (+36) ед,
- крылатых ракет – 2 401 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 202 (+64) ед,
- специальной техники – 2 640 (+3) ед.
Данные уточняются.