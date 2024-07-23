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Силы обороны уничтожили еще 1 220 российских солдат, 57 артсистем и 20 ББМ

Силы обороны уничтожили еще 1 220 российских солдат, 57 артсистем и 20 ББМ
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 220 российских солдат, 57 артиллерийских систем и 20 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 568 980 (+1 220) человек,
  • танков – 8 288 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 000 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 15 694 (+57) ед,
  • РСЗО – 1 125 (+2) ед,
  • средств ПВО – 901 (+1) ед,
  • самолетов – 362 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 511 (+36) ед,
  • крылатых ракет – 2 401 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 202 (+64) ед,
  • специальной техники – 2 640 (+3) ед.

Данные уточняются.

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