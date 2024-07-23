Залужный призвал украинцев отказаться от свобод ради выживания
Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а сейчас посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания, сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований.
По словам Залужного, к войне всегда нужно готовиться не в сугубо военных аспектах, но и во всех сферах деятельности государства.
"Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу", — заявил дипломат и бывший военный.
По его мнению, общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод выживания. Кроме того, политики могут и должны мобилизовать общество, поскольку современные войны требуют усилий не только армии, но общества в целом.
"Поэтому готовность общества должна быть основана на честной и прозрачной коммуникации между властью и народом… Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого", – отметил Залужный.
Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что сменил руководящий состав ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным "в рамках плана".
В марте Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, 9 мая назначил его на этот пост.
11 июля Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании.