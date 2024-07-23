Залужный призвал украинцев отказаться от свобод ради выживания

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а сейчас посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований.

По словам Залужного, к войне всегда нужно готовиться не в сугубо военных аспектах, но и во всех сферах деятельности государства.

"Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу" , — заявил дипломат и бывший военный.

По его мнению, общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод выживания. Кроме того, политики могут и должны мобилизовать общество, поскольку современные войны требуют усилий не только армии, но общества в целом.

"Поэтому готовность общества должна быть основана на честной и прозрачной коммуникации между властью и народом… Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого" , – отметил Залужный.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что сменил руководящий состав ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным "в рамках плана".

В марте Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, 9 мая назначил его на этот пост.

11 июля Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании.