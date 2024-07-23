Саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-500 в селе Донецкой области

Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на территории села Малиновка Покровского района Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что авиабомбу нашли при обследовании территории села Малиновка. Специалисты ГСЧС изъяли ее и контролируемо взорвали в специальном месте.

Также спасатели напомнили, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нужно сразу звонить в Службу спасения по телефону 101.