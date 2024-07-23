Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

По состоянию на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против уступок.

После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, в мае 2024 года – до 32%.

Доля выступающих против территориальных уступок соответственно стабильно снижалась в указанный период.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 среди 1067 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (75%) поддерживают войну с Украиной. Большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% жителей России.

В мае 2024 года около половины украинцев (47%) опасались, что США могут вести переговоры по мирному соглашению с Россией без участия украинского правительства.