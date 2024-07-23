ЦНС: В оккупированной части Донецкой области критическая ситуация с мусором

На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечают в сообщении, в дополнение, оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.

"Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов" , - информируют в Центре нацсопротивления.

Россия хочет превратить оккупированные территории в свалки

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российские захватчики завозят на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области.

Как сообщалось, Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях Востока Украины.

По данным ЦНС, шесть таких свалок враг планирует создать на оккупированных территориях Луганской области, еще три в Донецкой.