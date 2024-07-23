Ермак: Украина и НАТО восстанавливают архитектуру безопасности Европы

Украина совместно с Североатлантическим альянсом восстанавливают архитектуру безопасности Европы, которую поставила под угрозу российская агрессия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Украина и НАТО восстанавливают архитектуру Европы безопасности. Российская агрессия против нашего государства стала вызовом для мирового порядка, но украинская армия и народ продемонстрировали чрезвычайную устойчивость. Интеграция Украины в НАТО является не только нашей национальной целью, но и важным элементом для обеспечения стабильности во всем регионе", – отметил Ермак.

По его словам, поддержка, которую Украина получает от международного сообщества, включая военную помощь, чрезвычайно важна для нашей борьбы.