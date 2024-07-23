Украинские военные сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области

На Покровском направлении 23 июля украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, Telegram-канал ОСУВ "Хортица".

"В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан".

Предыстория:

19 июля воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.