Новое правительство Эстонии приняло присягу

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, приняло присягу перед парламентом (Рийгикогу), сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

После принятия присяги новое эстонское правительство официально приступило к работе.

Новый премьер-министр Михал прочитал присягу вслух, а остальные министры – за исключением главы оборонного ведомства Ханно Певкура, который уехал в командировку, – поставили под ней свои подписи.

ERR

После принесения присяги правительством Михала президент Эстонии Алар Карис официально освободил от должности правительство Каи Каллас.

Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Цахкна, сохранили свои должности.

На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.