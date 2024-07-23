В МИД Китая расказали, чего ожидают от визита Кулебы

Министр иностранных дел Китая Ван на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время его визита в КНР будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий, сообщает Укринформ.

Такой вывод следует из ответа на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топдипломата.

"Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины – ред.) политическими методами", - сказала Мао.

По словам спикера, «Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон».

В своем ответе китайская дипломатка не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.

Официальные лица Китая в своих заявлениях по поводу российской агрессии с февраля не упоминают о восстановлении территориальной целостности Украины как обязательном условии завершения развязанной Москвой войны, в то же время генерируют разного рода «мирные инициативы» и «консенсусы» по урегулированию «украинского кризиса», выполнение которых полностью выгодно России.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 ​​июля совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван.