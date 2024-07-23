Удар по "Охматдету": в Минсоцполитики объяснили, как пострадавшим получить помощь

В Министерстве социальной политики рассказали, как семьям с детьми, пострадавшими от российского удара по больнице "Охматдет", получить денежную помощь, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минсоцполитики отметили, что для семей с детьми, пострадавшими тогда от бомбардировок и авиаударов, правительство при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обеспечило выплату единовременной денежной помощи в размере 10 800 грн на одного человека. Максимальная сумма выплаты на семью составит 54 тыс. гривен (5 человек).

Такую помощь будут получать семьи с детьми, проходившими лечение в НДСЛ "Охматдет" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была совершена атака.

Эту помощь уже получили 206 семей, всего – 709 человек, среди которых – 331 ребенок. Первые средства денежной помощи были направлены на счета пострадавших.

Если ребенок проходил лечение в НДСЛ "Охматдет" на момент 8 июля и пострадал от атаки на больницу, а семья в течение ближайшей недели не получит информации о выплате, им следует обратиться по телефону горячей линии – 0 800 600 017 (с понедельника по п с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье – исходящий, звонки – бесплатные).

Как сообщалось, россияне утром 8 июля выпустили по Украине более 40 ракет. В Киеве была повреждена детская больница "Охматдет", по состоянию на вечер того же дня было известно о 2 погибших и более 50 пострадавших. 10 июля в одной из больниц столицы скончался мальчик, который проходил лечение в "Охматдете" и был эвакуирован после ракетной атаки.