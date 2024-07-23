"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу

"Укрзализныця" запускает дополнительные "Интерсити" сообщением Киев-Одесса. Они будут курсировать до конца августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С завтрашнего дня "Интерсити" в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по такому графику:

Отправление из Киева в 6:03, прибытие в Одессу - в 13:34.

Обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит увеличить предложение мест на этом направлении примерно на 50% по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на все рейсы будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.