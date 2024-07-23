Подтопление станции "Лыбедской": Чиновникам метро Киева сообщено о подозрении

Чиновникам Киевского метрополитена 23 июля сообщили о подозрении в служебной халатности за подтопление тоннелей между станциями "Демеевская и "Лыбедская". В результате этого, с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. Со ссылкой на Управление генерального прокурора, сообщает Лига.net.

В частности подозрение получили начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главный инженер. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Правоохранители утверждают – подозреваемые не наблюдали за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель между станциями "Демеевская" – "Лыбедская", появлению сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени.

Из-за этого произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей и 8 декабря 2023 года было остановлено движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро, отметили в ОГП.

Правоохранители рассказали, что из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

Приведенные суммы убытков не являются окончательными, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями и его финансирование еще продолжаются, отметили в ОГП.

Правоохранители добавили, что сейчас в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей.