Минкульт признал усадьбу Зеленских памятником архитектуры
Во вторник, 23 июля, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики обязала Департамент охраны культурного наследия КГГА внести снесенную усадьбу Зеленских в перечень памятников Киева. Со ссылкой на сообщество "Цегла", сообщает Цензор.НЕТ.
Экспертная комиссия признала, что снесенный исторический дом семьи Евмения Зеленского в Киеве соответствует критериям и признакам памятника архитектуры и должен быть внесен в государственный реестр.
Решение членами Экспертного совета было поддержано единогласно.