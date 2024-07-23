Минкульт признал усадьбу Зеленских памятником архитектуры

Во вторник, 23 июля, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики обязала Департамент охраны культурного наследия КГГА внести снесенную усадьбу Зеленских в перечень памятников Киева.﻿ Со ссылкой на сообщество "Цегла", сообщает Цензор.НЕТ.

Экспертная комиссия признала, что снесенный исторический дом семьи Евмения Зеленского в Киеве соответствует критериям и признакам памятника архитектуры и должен быть внесен в государственный реестр.

Решение членами Экспертного совета было поддержано единогласно.