Зеленский обсудил на Ставке возможность ударов за линию фронта

Во вторник 23 июля президент Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего, где обсудили возможность Украины наносить удары за линию фронта и перспективы украинской ракетной программы.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации.

Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА" , - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что на заседании обсуждали ракетную программу Украины.

По его словам, Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Также заслушали доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова.