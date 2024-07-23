Стефанчук сообщил, когда снова соберется Рада

Следующее заседание Верховной Рады состоится, как только народные депутаты наработают окончательный вариант законопроекта о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.﻿﻿ Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

"Как только рабочая группа завершит наработку законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и представит его согласительному совету, мы сразу определим дату следующего заседания" , - сказал он. ﻿

Стефанчук отметил, что на заседании одного из согласительных советов единогласно приняли решение, что соответствующий проект закона будет вынесен на голосование парламента после того, как соберут 240 голосов в его поддержку.

По его словам, после того, как начали собирать голоса, оказалось, что проголосовать "за" готовы ориентировочно 225-226 депутатов, но конечных списков еще нет. Председатель ВР уточнил, что он поддерживает этот законопроект.

"Поэтому сегодня (23 июля - ред.) мы собрались и решили дать время внутренней рабочей группе для доработки этого законопроекта. Дело в том, что он значительно изменился ко второму чтению по сравнению с первым. И некоторые коллеги не согласны со всеми изменениями.