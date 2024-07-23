Кулеба рассказал почему Украина поддерживает контакты с Приднестровьем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина через посла по особым поручениям Пауна Роговея поддерживает контакт с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом.﻿ Об этом он сказал в интервью порталу NewsMaker, сообщает Деловая столица.

По словам главы МИД, Украина как участник процесса приднестровского урегулирования "проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны-агрессора России, так и со сторонами конфликта – Кишиневом и Тирасполем".

Он отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.

"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты – часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в этой связи никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет" , – отметил министр.

Отдельно Кулеба подчеркнул недееспособность предыдущего формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2" из-за присутствия там страны-агрессора России.

"Поэтому на этом этапе наиболее эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем" , – констатировал он.