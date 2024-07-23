Кулеба рассказал почему Украина поддерживает контакты с Приднестровьем
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина через посла по особым поручениям Пауна Роговея поддерживает контакт с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом. Об этом он сказал в интервью порталу NewsMaker, сообщает Деловая столица.
По словам главы МИД, Украина как участник процесса приднестровского урегулирования "проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны-агрессора России, так и со сторонами конфликта – Кишиневом и Тирасполем".
Он отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.
"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты – часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в этой связи никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет", – отметил министр.
Отдельно Кулеба подчеркнул недееспособность предыдущего формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2" из-за присутствия там страны-агрессора России.
"Поэтому на этом этапе наиболее эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем", – констатировал он.
"С учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности – в сфере безопасности", – добавил глава МИД.