Бывший командир 125-й бригады рассказал, почему отказался принимать фортификации на Харьковщине

Бывший командир 125-й бригады ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в конце 2023 года отказался брать на баланс фортификации со второй линии обороны, которые строили гражданские компании по заказу областной военной администрации. Причина - неудовлетворительное состояние, сообщает Украинская правда.

"В конце 2023 года мне как командиру бригады пришло распоряжение принять оборонительные сооружения по второму рубежу (села Липцы, Вербовое, Избицкое - УП). Я отказался это делать. Я проехался по этому рубежу, поставил задачу все зафотографировать, заактировать.

Во-первых, оно не соответствовало тактическому замыслу - это было не на господствующих высотах. Преимущественно эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные сооружения не были обустроены так, как должны. Поэтому я отказался их принимать и направил официальные донесения на руководство ОТГ "Харьков". Ответ был: будем разбираться.

Также есть ответ на руководство ОТГ "Харьков" от кого-то из ОВА, что сооружения сделаны практически в полном объеме, работы еще продолжаются и имеют удовлетворительное состояние. Но это была откровенная ложь", - сказал Горбенко в интервью.