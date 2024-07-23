Офис генпрокурора: Яхта Медведчука в Хорватии находится под бессрочным арестом

Яхта экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Royal Romance в Хорватии находится под бессрочным арестом. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Новое время.

Как отметили в прокуратуре, они совместно с украинским МИД пытаются конфисковать яхту Royal Romance, принадлежащую Медведчуку. Там добавляют, что с 2022 года в суде рассматривается обвинительный акт по фактам государственной измены и нарушения бывшим нардепом законов и обычаев войны.

В прокуратуре не называют фамилии экс-нардепа, но из деталей дела следует, что это Виктор Медведчук.

27 мая Европейский Союз ввел персональные санкции в отношении Медведчука и его жены. Яхта Royal Romance сейчас находится под арестом на основе бессрочных санкций, ее задержали в порту города Трогир в Хорватии, добавляют в прокуратуре. Яхту пока нельзя вывезти за пределы ЕС.

«Продолжается совместная работа с украинским МИД и международными партнерами по наработке механизма ее конфискации и реализации» , — отметили в Офисе генпрокурора.

23 июля нардеп Ярослав Железняк сообщал, что суд в Хорватии отменил арест яхты Медведчука Royal Romance. Он утверждал, что окружной суд города Сплит в Хорватии отменил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта в уголовном деле от Офиса генпрокурора.

Нардеп напомнил, что яхту оценили в 200 миллионов долларов.