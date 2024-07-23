Армия РФ развернула новую военную базу в 200 км от линии фронта - СМИ

Журналисты с помощью спутниковых снимков выяснили, что российские армейцы возвели военную базу в городе Новочеркасск в 200 км от линии фронта.﻿﻿ Со ссылкой на материал "Схемы", сообщает Украинская правда.

"Согласно изображениям со спутника Planet Labs, новую военную базу российские армейцы развернули в мае 2024 года между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта – школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

Впрочем, прошлым летом, после двенадцати лет затишья, на заброшенной территории бывшей военной школы начались изменения" , - говорится в материале.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, которые получили "Схемы", первая военная техника появилась здесь еще в конце августа 2023 года. В частности, на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась втрое.

Как установили "Схемы", эта база в Новочеркасске может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. О возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья в Ростовскую область, ближе к линии фронта, может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких его военнослужащих, что удалось отследить "Схемам".