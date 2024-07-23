Зеленский рассказал о договоренностях с госсекретарем Ватикана

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Украину государственного секретаря Ватикана-кардинала Пьетро Паролина. Зеленский отметил, что кардинал посетил не только Киев, побывал во Львове, Бердичеве на Житомирщине и в Одессе, сообщает Зеркало недели.

"Я благодарю за этот сигнал. Это сигнал поддержки Украины, украинцев, нашего стремления жить в собственном государстве и действительно жить мирно ", - отметил президент в вечернем обращении.

Он также сообщил, что обсудили с кардиналом перспективы этого года, которые могут приблизить справедливый мир для Украины.

Президент выразил надежду на то, чтобы Ватикан был активен в защите жизни и помог реализовать пункты Формулы мира, касающиеся освобождения пленных.