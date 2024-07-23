Украина будет применять свои ракеты - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постепенно приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на поставки партнеров, сообщает Новое время.

Во время вечернего видеообращения во вторник, 23 июля, Зеленский сказал, что украинская ракетная программа имеет хорошую динамику.

«Хотя это — трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров» , — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность.