Украина будет применять свои ракеты - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постепенно приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на поставки партнеров, сообщает Новое время.
Во время вечернего видеообращения во вторник, 23 июля, Зеленский сказал, что украинская ракетная программа имеет хорошую динамику.
«Хотя это — трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность.
«Именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы», — сказал он.