Опрос в США показал преимущество Харрис над Трампом

Вице-президент США Камала Гаррис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в опросе после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Morning Consult, сообщает Корреспондент.

Гаррис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, в то же время разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

В предварительном опросе 15-16 июля Гаррис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президентку США на один процентный пункт.

Кроме того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Гаррис "обладает острым разумом и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене - только 22%.

Опрос состоялся 22-23 июля - после национального съезда Республиканской партии США, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о том, что он выходит из гонки и поддерживает кандидатуру Гаррис.