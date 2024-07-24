The Telegraph узнало, что станет первыми целями после усиления украинской ПВО

Первыми целями после усиления ПВО в Украине, должны стать ФАБ-3000 и Су-34. Именно с таких самолетов РФ запускает эти бомбы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, как только Украина усилит противовоздушную оборону, первыми под огонь должны попасть самолеты Су с большими планирующими бомбами.

"То есть развертывание гигантских новых бомб является запугивающим шагом российских ВКС. Но на самом деле это может привести к обратному эффекту, если перевозящий бомбы Су попадет в ловушку новой обороны Украины", - отмечают журналисты.

Усиление ПВО

Издание напоминает, что за несколько недель до недавнего саммита НАТО в Вашингтоне, союзники Украины пообещали поставить еще четыре батареи Patriot в дополнение к уже предоставленным трем батареям.

И в ближайшие дни украинские военно-воздушные силы должны получить первый из 85 бывших натовских истребителей F-16.

Применение РФ бомб типа ФАБ-3000

В конце июня в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54 в Украине. Тогда не исключалось, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем. Как отмечало издание Defense Express, для сбросов этих бомб РФ, вероятно, использует Су-34.

Добавим, что сами бомбы такого типа РФ уже использовала при бомбежках Мариуполя в 2022 году, еще до модернизации. До Мариуполя эти ФАБы использовали российские войска во время войны в Афганистане.

Уже в июле Минобороны России показало видео, как Су-34 наносит удар по Украине трехтонной бомбой ФАБ-3000. В ответ в ОП призвали Запад разрешить уничтожать вражеские самолеты на территории РФ.