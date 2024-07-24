Спецслужбы Грузии заявили о подготовке покушения на Иванишвили и связали это с Украиной

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении грузинской спецслужбы.

В СГБ утверждают, что подготовка убийства Иванишвили была "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".

"Целью упомянутых преступных действий является свержение власти страны насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти", – говорится в заявлении спецслужбы.

В ведомстве добавили, что по уголовному делу проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых следствие вызывает для допроса в качестве свидетелей "конкретных лиц".

Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Накануне адвокат одного из допрошенных бойцов рассказал, что допрос касался дела подготовку теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.