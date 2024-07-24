Минсоцполитики назвало "фактический" размер прожиточного минимума на человека

Министерство социальной политики предоставило данные о фактическом размере прожиточного минимума на одного человека, а также для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, в ценах июня 2024 года, рассчитанного в соответствии со статьей 5 соответствующего Закона Украины, сообщает Деловая столица.

Расчеты министерство показало в виде соответствующей таблицы.

Согласно расчетам Минсоцполитики, размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в июне 2024 года составляет – 7 064,62 грн (8 089,28 грн – с учетом суммы обязательных платежей).

Напомним, в мае министерство сообщало, что из-за демографических проблем государство не сможет платить высокие социальные пенсии, поэтому украинцам стоит уже сейчас откладывать средства на жизнь в преклонном возрасте и готовиться работать столько, сколько будет возможно.