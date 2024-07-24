Опрос показал, сколько украинцев считают русских "братским народом"

Гибридная и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали идею братства русского и украинского народов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

С суждением "украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами" в 2017 году согласились около четверти (27%) опрошенных, в июне 2024 года разделяют лишь 3%.

Существенно возросла доля придерживающихся мнения, что украинцы и русские никогда не были братскими народами (с 16% до 44%). Доля тех, кто считает, что украинцы и русские уже не являются братскими народами, хотя были таковыми раньше, снизилась с 50% до 46%.

Если у 76,5% респондентов в Украине Европейский Союз ассоциируется в большей степени с прогрессом и развитием, то Россия у 78% опрошенных больше ассоциируется с отсталостью и регрессом (в 2017 году такая ассоциация возникала у 51%). Только у 4% респондентов Россия ассоциируется с прогрессом и развитием (в 2017 году таковых было 16%).

Считают европейскую модель более привлекательной 64% опрошенных, российскую – всего 0,7%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в мае 2024 года 75% украинцев убеждены, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями. Лишь 12% хотели бы, чтобы страны были дружественными , и только 0,3% хотели бы объединение стран в одну.