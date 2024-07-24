Для Киева и 13 областей с 16:00 вернули ограничения света

Энергетики вернули ограничения света в некоторые области Украины: с 16:00 и до конца суток в Киеве и еще 13 областях будет действовать одна очередь отключений.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Так, одну очередь будут применять в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой областях. Ранее, графики отключений были отменены в этих регионах.

В остальных регионах - без отключений до 18:00.