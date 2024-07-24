ФРГ не изменит свою позицию по ударам немецким оружием вглубь РФ - Шольц

Германия не будет делать шагов, которые могли бы привести к прямому столкновению с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

«Все наши решения решаются и принимаются так, чтобы не дошло до эскалации, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО» , - заявил Шольц в контексте того, какие типы оружия Германия передает Украине.

Он отметил, что Берлин не планирует менять свое решение об отказе в передаче Украине дальнобойных ракет и в разрешении наносить удары немецким оружием вглубь российской территории. Частичное снятие запрета относительно небольшой территории канцлер объяснил тем, что из-за наступления российской армии на Харьковском направлении «необходимо было что-то срочно делать», чтобы не позволить России использовать границу как защитную ширму для массированных атак на большой украинский город.

«Мы очень четко заявили: мы не будем нашими самолетами, ракетами обстреливать Россию, мы также не будем посылать (в Украину – ред.) наших солдат» , – заявил канцлер.

По его мнению, это очень взвешенная позиция в условиях, когда в непосредственной близости к Германии идет война.

При этом политик отметил готовность Германии поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как потребуется.

В то же время, заметил он, нужно поддерживать процессы, которые в конечном итоге приведут к миру.

По словам Шольца, партнеры поддерживают предложение Президента Украины Владимира Зеленского о проведении следующего Саммита мира, пригласив на этот раз представителей РФ.

«Не уверен, что россияне приедут, но все усилия полезны» , - заметил глава немецкого правительства.

Он также заявил, что не считает условием установления мира безусловную капитуляцию Украины, отметив, что это "лозунги популистов".