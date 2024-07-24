Маск опроверг информацию СМИ о ежемесячном донорстве кампании Трампа на $45 млн

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск опроверг сообщение о том, что он якобы жертвует 45 миллионов долларов ежемесячно в фонд поддержки президентской кампании Дональда Трампа Super Pac. Об этом пишет The Independent, сообщает Укринформ.

«То, что сообщается в СМИ, просто не соответствует действительности. Я не жертвую Трампу 45 миллионов долларов в месяц» , - сказал Маск в интервью Джордану Петерсону.

Миллиардер рассказал, что создал фонд America PAC, который будет поддерживать Трампа. По его словам, Республиканская партия больше отвечает его взглядам на вопросы свободы и меритократии.

Основатель Tesla добавил, что не разделяет «культ личности» по отношению к Трампу, но считает, что бывший президент продемонстрировал «большое мужество» во время покушения.

Впоследствии Маск в соцсети X написал: «Я делаю некоторые пожертвования в America PAC, но на гораздо более низком уровне, а ключевыми ценностями Коалиционного комитета является поддержка меритократии и индивидуальной свободы. Республиканцы в большинстве своем, но не полностью, на стороне заслуг и свободы».

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Маск, поддержавший Трампа, будет направлять пожертвования на его кампанию через America PAC.

Как сообщалось, по информации Bloomberg, Илон Маск сделал пожертвование фонда America PAC, выступающего в поддержку Дональда Трампа в предвыборной кампании. Сумма взноса не называлась.